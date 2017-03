Listen here to the broadcasts of the state tournament games…

Luverne vs Hermantown 1st period…

Luverne vs Hermantown 2nd period…..

Luverne vs Hermantown 3rd period & overtime…

Luverne vs East Grand Forks 1st period…

Luverne vs East Grand Forks 2nd period…

Luverne vs East Grand Forks 3rd Period….